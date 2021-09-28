Общество

В Дедовичах высадят аллею в честь 120-летия поселка

Кленово-липовая аллея появится в Дедовичах в честь 120-летия поселка, сообщает газета «Коммуна».

45 кленов и 75 лип высадят вдоль проезда от Октябрьской улицы до улицы Егорова. С такой инициативой выступили лесозавод «Судома», «Дедовичская лесная компания» и лесной питомник «Экополис». Акция пройдет при поддержке администрации района.

Принять участие в мероприятии могут все желающие 29 сентября в 9:00, место встречи - между домами №39 по улице Октябрьская и №32 по улице Егорова.

Администрация района организует подготовку территории под посадку деревьев. Все участники будут обеспечены необходимым инвентарем и перчатками. Деревья предоставит лесной питомник «Экополис».

«На территории, где будет проходить акция, уже растут около 40 деревьев — также липы и клены высотой до 1,5 метров. Мы хотим расширить ранее высаженную аллею, сохранив ее породный состав. Ежегодно в середине сентября мы проводим различные акции ко Дню работников леса, но в этом году у нас двойной праздник — Дедовичам исполнилось 120 лет. Мы решили сделать символичный подарок поселку и приглашаем жителей посадить деревья вместе с нами», — прокомментировала исполнительный директор лесного питомника «Экополис» Мария Калиниченко.