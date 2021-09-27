Общество

Ресторан «Инжир» возобновляет цикл эногастрономических вечеров

7 октября ресторан «Инжир» приглашает гостей на ужин «Бархатные сезоны - Новый свет» в сопровождении вкуснейших напитков и в сочетании со специально подобранными блюдами от шеф-повара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК «Акваполис».

Вечер 7 октября станет первым из осенней серии ужинов нового сезона, который обещает быть насыщенным и очень вкусным.



Подарите себе праздник — эногастрономический вечер в ресторане «Инжир», пригласили псковичей.



Бронирование мест открыто по телефону +7 (911) 897-46-19. Количество мест ограничено.