Общество

10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Всего сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели 72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов и выявили 18 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.