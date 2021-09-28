Общество

Гордума Пскова не согласилась лишиться права согласовывать назначение руководителей

Псковская городская Дума отклонила протест прокурора города по поводу Устава Пскова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, надзорное ведомство считает незаконными полномочия Думы по согласованию, назначению руководителей муниципальных предприятий, учреждений и заместителей главы администрации.

Представитель прокуратуры сообщила, что по итогам рассмотрения протеста на заседании профильного комитета мнение депутатов понятно, как и желание участвовать в жизни Пскова всеми законными путями, в том числе посредством согласования назначений по ключевым должностям. Но есть однозначная позиция Верховного суда, говорящая, что требование согласовывать назначение руководителей муниципальных предприятий, учреждений и заместителей главы администрации с городской Думой незаконно.

Единственное лицо, ответственное перед депутатами, - глава администрации Пскова. «Протест подтвержден решениями Верховного суда. В случае отклонения протеста будем решать вопросы в судебном порядке», - предупредила представитель прокуратуры.

Отмечается, что действующий порядок противоречит трудовому законодательству. Частично удовлетворен пункт протеста на решение Псковской городской Думы от 27.04.2007 №55 «Об утверждении Положения о порядке регулирования труда руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» в части, касающейся электронной книжки.



Решения приняты единогласно.