Общество

Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 50 тысяч

159 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 50 101 человека, сообщается в Telegram-канале Псковской области.

Избавились от вируса за сутки лишь 54 пациента (всего - 42 846). Число летальных случаев остается неизменным второй день подряд — 769.

За сутки в регионе провели 1 086 исследований на коронавирус (всего - 538 490).

Статистика по муниципалитетам: