Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 50 тысяч

159 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 50 101 человека, сообщается в Telegram-канале Псковской области.
Избавились от вируса за сутки лишь 54 пациента (всего - 42 846). Число летальных случаев остается неизменным второй день подряд — 769.
За сутки в регионе провели 1 086 исследований на коронавирус (всего - 538 490).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 17265;
- Великие Луки – 8232;
- Бежаницкий район – 540;
- Великолукский район – 1257;
- Гдовский район – 790;
- Дедовичский район – 1211;
- Дновский район – 380;
- Красногородский район – 444;
- Куньинский район – 461;
- Локнянский район – 342;
- Невельский район – 1966;
- Новоржевский район – 697;
- Новосокольнический район – 1350;
- Опочецкий район – 1359;
- Островский район – 2313;
- Палкинский район – 519;
- Печорский район – 916;
- Плюсский район – 880;
- Порховский район – 1503;
- Псковский район – 4105;
- Пустошкинский район – 495;
- Пушкиногорский район – 587;
- Пыталовский район – 566;
- Себежский район – 876;
- Стругокрасненский район – 674;
- Усвятский район – 327;
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года ) — 46.