Общество

Модернизация детской городской поликлиники завершается в Великих Луках

Очередной этап ремонтных работ завершается в Великолукской детской городской поликлинике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Приведение помещений учреждения в порядок в 2021 году проводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова рассказала, что к работе на объекте привлекли две подрядные организации. Одна провела капитальный ремонт кровли и замену старых деревянных окон 2-го и 3-го этажей на ПВХ-конструкции. Дополнительно на окна первого этажа установили решетки. На эти цели выделили около 7,5 миллионов рублей.

Второй подрядчик провел монтаж новых широких дверных проемов на 2-м и 3-м этажах, а также ремонт центральной лестницы с заменой всех ее элементов. Так, теперь для безопасности детей конструкция снабжена частыми вертикальными ограждениями и дополнительными перилами для маленьких посетителей. В рамках ремонта в кабинете лечебной физкультуры заменят напольное покрытие на паркетную доску. Общая стоимость работ составила более 2 миллионов рублей.

Добавим, что еще 500 тысяч рублей учреждению выделено на разработку проектно-сметной документации для устройства в помещениях 2-го и 3-го этажей проточно-вытяжной вентиляции.

Отметим, в 2020 году в Великолукской детской городской поликлинике провели капитальный ремонт помещений первого этажа — учреждение модернизировали по принципу создания в нем бережливых технологий: заменили окна и установили раздвижные двери, а также обновили все инженерные коммуникации.

Для удобства пациентов оптимизировали пространство регистратуры и расширили зону ожидания приема специалистов. В инфекционный кабинет организовали отдельный вход. Изменили также входную группу — оборудовали пандус и колясочную зону. Кроме того, провели благоустройство прилегающей территории.

Фотографии предоставлены редакциями газеты «Великолукская правда. Новости» и информационно-новостного портала «Luki-news»