Общество

В Великих Луках выявили случай бешенства у кошки

10 из 11 выявленных на Северо-Западе случаев бешенства обнаружили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

11 случаев бешенства специалисты выявили у диких и домашних животных. Из них 10 случаев зафиксированы в 5 районах Псковской области (5 вспышек заболевания - в Великолукском районе, 2 - в Новосокольническом, по 1 - в Печорском, Бежаницком и Куньинском районах) и один случай отмечен в Холмском районе Новгородской области.

Последний на данный момент случай бешенства в Псковской области зарегистрировали вчера после поступления результатов лабораторной экспертизы из Псковской областной ветеринарной лаборатории. В пробе головного мозга кошки, поступившей из Великих Лук, обнаружили антиген вируса, рассказали в управлении.

Кроме этого случая опасным заболеванием, общим для животных и человека, заражались собаки, корова, енотовидные собаки, лисы, хорек и енот.

«Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Этим вирусом может заразиться человек – инфекция передается со слюной при укусе или при попадании на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки», - напомнили в Россельхознадзоре.

Для того, чтобы не заразиться опасным вирусом, необходимо соблюдать ряд основных правил:

избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, которые являются основными источниками бешенства, нельзя приносить их домой, гладить, кормить с рук;

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае получения укусов при контакте с неизвестным животным;

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарных документов;

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

соблюдать правила выгула домашних животных;

обеспечивать содержание домашних животных в личных подворьях с ограждениями, препятствующими проникновению диких и безнадзорных животных;

не забивать и самостоятельно не уничтожать павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования специалистами профильных ведомств.

«В случаях выявления укусов домашних животных дикими или бродячими животными, а также при подозрении на заболевание бешенством, необходимо незамедлительно информировать государственные ветеринарные службы субъектов и федеральные органы исполнительной власти в области ветеринарии», - подчеркнули в управлении.