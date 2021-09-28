В Великих Луках выявили случай бешенства у кошки

10 из 11 выявленных на Северо-Западе случаев бешенства обнаружили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
11 случаев бешенства специалисты выявили у диких и домашних животных. Из них 10 случаев зафиксированы в 5 районах Псковской области (5 вспышек заболевания - в Великолукском районе, 2 - в Новосокольническом, по 1 - в Печорском, Бежаницком и Куньинском районах) и один случай отмечен в Холмском районе Новгородской области.
Последний на данный момент случай бешенства в Псковской области зарегистрировали вчера после поступления результатов лабораторной экспертизы из Псковской областной ветеринарной лаборатории. В пробе головного мозга кошки, поступившей из Великих Лук, обнаружили антиген вируса, рассказали в управлении.
Кроме этого случая опасным заболеванием, общим для животных и человека, заражались собаки, корова, енотовидные собаки, лисы, хорек и енот.
Для того, чтобы не заразиться опасным вирусом, необходимо соблюдать ряд основных правил:
«В случаях выявления укусов домашних животных дикими или бродячими животными, а также при подозрении на заболевание бешенством, необходимо незамедлительно информировать государственные ветеринарные службы субъектов и федеральные органы исполнительной власти в области ветеринарии», - подчеркнули в управлении.