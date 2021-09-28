Общество

Борис Елкин примет участие в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поблагодарил депутатов за поддержку. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковской городской Думы 28 сентября, Борис Елкин отметил, что ему хочется выразить слова благодарности каждому депутату.

«Уже были подобные выборы большие. Спасибо за оказанное доверие, будем работать, совместно решать общегородские задачи», - сказал он. Борис Елкин добавил, что в дальнейшем предоставит свои документы для участия в конкурсе, где будет объективно выбран глава администрации.

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«Спасибо за постоянное и продуктивное общение. В наших руках сделать большой объем работы, сделать наш город еще более комфортным и пригодным для жилья», - подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, 28 июля экс-председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин был официально назначен первым заместителем главы администрации областного центра. 30 июля его назначили исполняющим обязанности главы администрации Пскова в связи с тем, что Александр Братчиков ушел в отпуск.

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Сегодня на сессии ПГД Борис Елкин утвержден на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова.