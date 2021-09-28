Общество

Александр Братчиков: В течение четырех лет работы мы сделали очень много

Депутат областного Собрания, экс-глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил Псковскую городскую Думу за совместную работу в течение 4 лет, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Думы.

«Дорогие друзья. Начну именно так, вы уже не коллеги, а друзья. Прошел период совместной работы на благо города», - сказал Александр Братчиков. Он поблагодарил депутатов, администрацию, прокуратуру. «Иногда она нас притормаживала, но, в целом, мы находили всегда общий язык», - сказал он.

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«В течение четырех лет работы мы сделали очень много. Все, кто приезжает в Псков, говорят, что стало намного лучше, уютнее - это наша совместная заслуга», - отметил Александр Братчиков и поблагодарил депутатов за конструктивную работу. Он добавил, что как депутат областного Собрания будет работать вместе с бывшими коллегами.

На выборах депутатов областного Собрания в сентябре 2021 года глава администрации города, единоросс Александр Братчиков одержал победу в одномандатном избирательном округе №3. Его поддержали 6813 избирателей. Ближайший конкурент – депутат Псковской городской Думы Александр Баев (КПРФ) получил 3926 голоса.

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Напомним, 28 июля экс-председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин был официально назначен первым заместителем главы администрации областного центра. 30 июля он стал исполняющим обязанности главы администрации Пскова в связи с тем, что Александр Братчиков ушел в отпуск.