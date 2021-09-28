Общество

Определен состав конкурсной комиссии для назначения сити-менеджера Пскова

Депутаты Псковской городской Думы перебрали несколько вариантов состава участников конкурсной комиссии для назначения главы администрации Пскова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обсуждение списка участников заняло продолжительное время.

Депутаты голосовали пакетно за несколько вариантов состава участников. Один из них - «Елена Полонская - председатель, Галина Неваленная - секретарь, член конкурсной комиссии - Иванов Денис» - при голосовании поддержали 8 депутатов, 11 воздержались. Другой вариант «Елена Полонская - председатель, Александр Баев - секретарь, член конкурсной комиссии - Иванов Денис» набрал еще меньше голосов - пять, трое оказались против и 11 воздержались.

В итоге был выбран вариант «Елена Полонская - председатель, Иванов Денис - секретарь, член конкурсной комиссии - Сергей Барабанов», он получил 14 голосов «за».

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Напомним, сегодня, 28 сентября, депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Пскова Александра Братчикова. На должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова утвердили Бориса Елкина.