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Общество

В поднятом в Новгородской области немецком тягаче нашли вещи военнослужащих

28.09.2021 13:28|ПсковКомментариев: 0

В поднятом из реки Волхов в Новгородской области 12-тонном немецком полугусеничном тягаче Sd.Kfz.8 нашли вещи военнослужащих.

Исследователи обнаружили обручальное кольцо, наручные часы, бритву, ремень и другие вещи. Останков в тягаче не было. По предположению поисковиков, экипаж успел покинуть тонувшую машину, пишет «Интерфакс».

Водолазы освободили тягач, лежавший примерно на 6-метровой глубине, от бревен и ила. Затем его вытащили на берег с помощью тросов и строительной техники. Тягач, пролежавший на дне реки около 80 лет, неплохо сохранился.

Исследователи считают, что тягач утонул в 1941 году. По их мнению, он относился к 8-й танковой дивизии, наступавшей на город Малая Вишера.

Тягач доставлен в новгородский поселок Демянск, где после реставрации станет экспонатом местного военно-исторического музея.
Предполагается, что в том же месте, где нашли тягач, на дне Волхова лежат несколько десятков противотанковых «ежей».

Напомним, в поднятии тягача участвовал реставратор военной техники, экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Теги: #реставрация #Великая Отечественная война #Новгородская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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