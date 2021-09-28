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В поднятом в Новгородской области немецком тягаче нашли вещи военнослужащих

В поднятом из реки Волхов в Новгородской области 12-тонном немецком полугусеничном тягаче Sd.Kfz.8 нашли вещи военнослужащих.

Исследователи обнаружили обручальное кольцо, наручные часы, бритву, ремень и другие вещи. Останков в тягаче не было. По предположению поисковиков, экипаж успел покинуть тонувшую машину, пишет «Интерфакс».

Водолазы освободили тягач, лежавший примерно на 6-метровой глубине, от бревен и ила. Затем его вытащили на берег с помощью тросов и строительной техники. Тягач, пролежавший на дне реки около 80 лет, неплохо сохранился.

Исследователи считают, что тягач утонул в 1941 году. По их мнению, он относился к 8-й танковой дивизии, наступавшей на город Малая Вишера.

Тягач доставлен в новгородский поселок Демянск, где после реставрации станет экспонатом местного военно-исторического музея.

Предполагается, что в том же месте, где нашли тягач, на дне Волхова лежат несколько десятков противотанковых «ежей».

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Напомним, в поднятии тягача участвовал реставратор военной техники, экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.