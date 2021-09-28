Общество

Риелторы рассказали о миграции населения из Петербурга в Псковскую область

Эксперты рынка недвижимости назвали настоящей деурбанизацией миграцию населения на Северо-Западе России, которая наблюдается в течение последнего года. По их данным, количество запросов на аренду и покупку жилья в Ленобласти от клиентов из Санкт-Петербурга за год выросло в полтора раза, в Псковской и Новгородской областях — в 1,8 раза. Об этом сообщает РБК.



Главный мотив переезда связан с новой моделью поведения людей, считают эксперты. Запрос на более спокойную и размеренную жизнь в сельской местности и небольших городах, где есть необходимая для жизни социальная инфраструктура (магазины, школы, детские сады и поликлиники) появился до пандемии, но коронавирус, с введением локдауна и массовым переходом на удаленную работу, повысил интерес к переезду поближе к природе. К тому же на переезде в глубинку можно существенно сэкономить или позволить себе более просторное жилье. Цены там в два-три раза ниже петербургских, подчеркнули эксперты.

«Кроме Ленинградской области, во втором квартале пользователи "Авито Недвижимости" из Санкт-Петербурга чаще просматривали предложения на платформе от арендодателей в Псковской и Новгородской областях — в 1,8 раза и на 43% в сравнении с прошлогодними данными», - руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его данным, в августе текущего года интерес петербуржцев перераспределился в сторону съемного жилья в Карелии — число запросов от пользователей из Северной столицы здесь увеличилось в 1,7 раза относительно августа годом ранее. В Новгородской и Псковской областях по итогам второго квартала также было зафиксировано повышение спроса на вторичную недвижимость со стороны потенциальных покупателей из Петербурга — на 40% и 32% год к году (второй квартал 2021 года ко второму кварталу 2020 года).