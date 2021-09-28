Общество

Прокуратура добилась обустройства парковки для инвалидов у магазина в Пскове

В Пскове прокуратура добилась переоборудования магазина и обустройства парковки для беспрепятственного доступа инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В магазин стройматериалов в Пскове не был обеспечен доступ для маломобильных групп населения. Кроме того, возле магазина не было специальных парковочных мест для автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя фирмы с требованием устранить все нарушения. Сейчас здание и парковка переоборудованы надлежащим образом.