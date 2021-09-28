Общество

На себежском полигоне уничтожили более 20 тонн бельгийских груш

21,6 тонны бельгийских груш уничтожили 27 сентября на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

24 сентября в Себежском районе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области остановили транспортное средство, в котором незаконно перевозили фрукты с территории Белоруссии. Груши не сопровождались документами, подтверждающими их карантинное фитосанитарное состояние и происхождение, рассказали в ведомстве.

Транспортное средство передали сотрудникам управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

При досмотре грузового отсека автомобиля государственные инспекторы управления обратили внимание, что на упаковках с фруктами присутствовали многочисленные срывы маркировки. При этом на некоторой части товара были обнаружены целые маркировочные этикетки с указанием страны происхождения – Бельгии, экспортера – Эстонии и импортера – Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.