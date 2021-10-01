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Первый во всем

«Вечевой орден» в Псковской области во многом становился первопроходцем: в интерактивной патриотике, в добровольчестве, в предоставлении возможностей молодежи для самореализации. Уже почти 10 лет «Орден» продолжает удивлять своими задумками не только псковичей, но и жителей других регионов и ближнего зарубежья. Один из основателей «Вечевого ордена» и его координатор Ольга Родина в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала о его истории, а также о значимых и уникальных проектах.

Ольга Родина

- Какова история возникновения «Вечевого ордена» в Псковской области. Кто стоял у истоков движения? И почему выбрали именно такое название?

- У истоков организации стояли три человека: я, бывший активист молодежного центра города Пскова Ян Разумовский и Александр Михайлов – довольно известный в Пскове человек, который привел в город летающие фонарики, занимался нестандартными подарками и так далее.

6 апреля 2013 года у Александра появилась мысль визуализировать то, чем мы занимались на тот момент (организовывали нестандартные мероприятия, поддерживали инициативы ребят) — создать организацию.

Фотографии предоставлены «Вечевым орденом»

В те дни игрались со словом «орден», потому что планировали создать нечто похожее на распространенные на Западе студенческие ордена, вырастая в которых ребята продолжали поддерживать связь с теми, с кем учились в тех или иных учебных заведениях.

Родилась идея создать нечто объединяющее не просто один или два вуза Пскова, а все вузы, ссузы, школы, активную молодежь. Сначала родилось слово «орден». Потом долго придумывали, какой же будет орден. Но раз уж мы в Пскове, где была вечевая республика, то решили назвать организацию «Вечевой орден», в которой будет право голоса у каждого, где будут слушать ребят, помогать реализовывать идеи и делать жизнь ярче.

- Какие цели и задачи преследует «Вечевой орден»?

- Когда придумывали название, предполагали, что наша организация будет оказывать максимальную поддержку не просто инициативным ребятам, но и тем молодым людям, которые уже имеют вокруг себя некое сообщество ярких людей. Ведь поддержку извне в Пскове было сложно найти: вроде бы, инициативы и приветствовались, но «болотистость» Пскова и молодежной политики на тот момент была всеобъемлющей. Поэтому думали, что будем привлекать к взаимодействию некие сообщества молодых ребят, спортсменов, рок-группы и так далее, помогать лидерам.

Смотря на прошедшие годы, могу сказать, что мы все-таки больше выращиваем лидеров. Поэтому основная цель, которую я вижу в жизни этой организации – дать возможность для самореализации максимальному числу молодых ребят, у которых есть идеи. А идеи подчас не поддерживаются в образовательных организациях, потому что они не совсем подходят под плановые мероприятия.

Например, появился человек, который очень хочет кататься на велосипеде. Он приходит к нам на одну из встреч «Вечевого ордена» и говорит, что хочет сделать велоквест. И мы его поддерживаем. И в итоге велоквесты прожили в Пскове 5-6 лет.

К слову, такое проектное развитие мы уже применяли еще в догрантовую эпоху, когда никто не говорил о молодежном проектировании.

А задачи «Вечевого ордена» вытекают из сказанной цели. Мы оказываем поддержку инициативам ребят, показываем лидерам, что они не одиноки, что есть подобные им. Когда вся учебная организация смотрит на лидера, как на странного человека, мы, наоборот, объясняем ему, что он не странный, а активный, классный и может вырасти.

С течением времени у нас немного менялись девизы, но слова «Ярко. Качественно. Завтра» закрепились. Мы помогаем жить молодежи ярко, качественно и завтра же реализовывать то, что они хотят.

- Каков костяк, численность «Вечевого ордена»?

- Есть некая сердцевина организации, штаб – это 15-20 человек, стоящие у верхушки или же те, кто готов по призыву броситься что-то организовывать и помогать. Вокруг них существует некое поле активных людей – 200-300 человек в зоне досягаемости.

Уже 3-4 года мы активно сотрудничаем с районами области. Поэтому не могу сказать о точной численности, потому что знаю, что у меня есть активисты в Порховском, Островском, Невельском районах, и за ними тоже стоят такие же агломерации ребят, готовые что-то реализовывать и придумывать.

- Есть муниципалитеты, в которых пока нет «Вечевого ордена»?

- Есть, их много. Но мы открыты фактически для всех организаций, которые готовы с нами дружить. И мы сейчас добираемся даже до таких районов, где «Вечевого ордена» нет. А если у меня появится необходимость реализовать мероприятие в том или ином районе, то я понимаю, кому можно позвонить и кого можно привлечь.

- Будь то Усвяты или Гдов.

- Конечно.

- Есть какой-то порядок вступления в «Вечевой орден»?

- При такой проектной технологии, при вечевом способе управления, свободном поле вхождения и выхода у нас нет границ. Вступить, написав заявление и получить членскую книжку, невозможно. Можно найти нас в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram. Именно так к нам часто приходят ребята, пишут в личные сообщения или звонят: 89118837370. Кстати, очень часто звонят родители с вопросом: «Как бы к вам привести ребенка?».

В Пскове можно прийти на наши «орденские четверги»: по четвергам собираемся на улице Конной, 2 (на втором этаже), где обсуждаем текущие вопросы.



- Какие проекты удалось реализовать «Вечевому ордену» в рамках патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи?

- Практически с первого года существования «Вечевого ордена» мы взяли курс на проведение в регионе всероссийских или всемирных мероприятий. Так, с 2015 года мы реализуем «Тотальный диктант» в городе, а спустя несколько лет – в регионе. Такая же история была с международным выставочным проектом «Фотосушка», который привели в регион в 2013 году.

Также мы ведем региональные этапы чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» для взрослых и «Страница» для старшеклассников.

Проводили фестиваль короткометражного кино. Был проект «Кино под открытым небом», в рамках которого смотрели кино в городе, а затем выросли и провели всемирный фестиваль.

И, конечно, велоквесты, фотоквесты, историческое ориентирование, клуб умных игр «Синий кот», наш красивый проект «Псков танцует вальс» и выраставшие из него балы и танцевальные флешмобы. Мы делали несколько балов в Пушкинских Горах.

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А в 2014 году был самый яркий проект: мы сняли эстонский замок Сангасте, выехали туда и сделали русский бал, параллельно провели встречу с эстонской молодежью. И заехали в гости к нашим друзьям из Научно-развлекательного центра АХХАА, поскольку делали фестивали науки в регионе и на выезде.

Кроме того, ездили на «Ночь музеев» в Санкт-Петербург, затем стали полностью волонтерским корпусом «Ночи музеев», потом — волонтерским корпусом «Ночи света» в Гатчине. А сейчас совместно с «Волонтерами Победы» сопровождаем военно-исторический фестиваль «Плацдарм "Невский пятачок"» в Ленинградской области и фестиваль ретротехники в Новгородской области.

И еще серьезный проект — «Трудоустройство! Предпринимательство! Развитие!», просуществовавший года четыре, пока был человек, который им занимался. Затем это переросло в кластер-лофт «Лифт», тренинги «Равный равному», когда ребята обучали своих сверстников. И сейчас на октябрь планируем запуск тренинга для студентов.

Также реализуем проект-победитель конкурса президентских грантов – «ИгроПсков», связанный с настольными играми.

И это далеко не все!

- Пользуются ли подобные мероприятия популярностью у молодых людей?

- Да, и продолжают оставаться популярными. Последнее время наблюдаю такую тенденцию: наши мероприятия и «придумки» стараются копировать, но не так ярко. Довольно смешно получается. Может, думают, мы это легко делали. За каждым нашим «легко» стоит огромная, колоссальная, кропотливая работа. Мы готовы ею делиться. Я регулярно рассказываю и объясняю, теперь уже не только на территории Псковской области, как мы работаем с той же интерактивной патриотикой, с настольными играми.

Сейчас мы придумываем свои настольные игры – это здорово, это прикольно. Но это тяжелый труд организаторов, стоящий за каждым «легким» мероприятием.

И молодежь к нам идет, потому что «Вечевой орден» специализируется на нестандартных идеях. Это мы сжигали 4 тысячи свечей в этом году дважды! В рамках акции «Огненные картины войны». Сначала их сожгли вместе с «Волонтерами Победы» и «Единой Россией», а потом сами повторили на 23 июля. Наш проект попытались копировать, но поняли, что это не так легко.

- Какие проекты еще реализуются в рамках патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи?

- «Чтобы помнили» — этот проект был изначально придуман «Вечевым орденом», до «Волонтеров Победы». Интерактивную патриотику мы больше пропагандируем. Это и сопровождение реконструкций, и огромный проект «Июль Победы», когда все свои площадки, придуманные за год, ставим на даты освобождений городов от немецко-фашистских захватчиков. Напомню, в июле 1944 года было освобождено восемь районов, не считая Пскова. К проведению акции «Чтобы помнили» мы готовимся весь год и работаем над ней.

Сейчас на сайте dobro.ru я собрала активистов практически из 60 регионов: больше сотни людей в Сети помогают мне распознавать «Книги памяти Псковской области» по страничке. Занимаемся этим уже два года. Распознано уже шесть томов из 20.

Основной проект «Вечевого ордена» на сегодня – это «ИгроПсков». Готовимся к осеннему фестивалю настольных игр, форуму, который пройдет в рамках конкурса «Доброволец России», и готовим активно историческое ориентирование, которое состоится через пару недель.

- Какая тематика у настольных игр?

- У нас только-только завершилась реализация проекта-победителя конкурса президентских грантов «ИгроПсков». Изначально мы планировали обычными, стандартными настольными играми поддержать наши ячейки, наших активистов в районах, потому что игры нынче стоят дорого. Мы их закупали по президентскому гранту, раздавали в районы, продуцировали активность.

Затем, когда появилась некая наигранность, в рамках пандемии совершенно случайно мне пришла новая идея – репринтить игры прошлого века. Проект так и стал называться «Игры прошлого века». Начали скрупулезно их собирать. Собрали, пожалуй, самую крупную в России коллекцию настольных игр 60-х, 70-х, 80-х годов. Даже есть игры 40-х годов. И стали их воспроизводить, радовать бабушек, мам, пап, семьи. И на стыке этих двух проектов родилась идея – создать игры с псковской тематикой, с историей Пскова. Мы уже издали «Псковскую летопись» – уникальный проект, таймлайн по-псковски с событиями нашего региона. И сейчас в разработке пять настольных игр на псковскую тематику. Уверена, ребятам будет не скучно изучать псковскую историю.

- Насколько сильно повлияла пандемия на деятельность «Вечевого ордена»? Какие мероприятия сдвинулись, какие перенеслись на неопределенный срок? Что удалось провести в этом году?

- Честно, мы не заметили пандемии. Свободного времени не было, активность не остановилась ни на минуту. Многие районы массово включились в акцию «Мы вместе», в рамках которой оказывалась помощь старшему поколению. Мне приходилось поддерживать волонтеров, чтобы они не выгорали. И здесь очень вовремя пришел проект с настольными играми.

Мы много сотрудничаем с фондом «Старость в радость», и в декабре нам пришлось сделать несколько сотен игр, чтобы их смогли развести в интернаты пожилым людям, в интернаты для детей. Ребята даже брали заготовки для настольных игр на работу, резали их там.

Мы не остановились. Единственный проект, который пока чуть-чуть затих – это вальсы и балы. С этим пока тяжеловато.

- Вы уже сказали, что сотрудничаете с фондом «Старость в радость». С какими еще организациями вы ведете совместную деятельность?

- Сотрудничаем с огромным числом организаций. Мы открыты к дружбе со всеми. Конечно, сотрудничаем с «Волонтерами Победы». Мы и они – это две немного параллельные истории. Активно дружим с «Детсоветом 60», с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Викторовной Соколовой, студенческим правительством города Пскова.

«Вечевой орден» с момента своего создания шел на большую дружбу со всеми органами власти. Город нас всегда поддерживал. Мы работаем не с организациями, мы работаем с людьми. Если есть человек, который дружит с нами, мы с удовольствием идем на контакт.

Активно работаем с комитетами администрации города. Избирательная комиссия Псковской области – один из наших главных партнеров. Сотрудничали все годы, я вырастила настоящую молодежную избирательную комиссию. Много лет на партнерских условиях работали с Театрально-концертной дирекцией Псковской области. Именно с их помощью вырастили настоящий «Пушкин квест», который каждый июнь реализовывали в Михайловском во время Пушкинского праздника поэзии. С ними же много лет назад одними из первых в России опробовали механику заключения соглашений с волонтерами в обмен на билеты в театр за помощь в мероприятиях.

Вообще, мы стояли у истоков добровольчества в регионе, пока это не стало мейнстримом.

Беседовал Михаил Синёв