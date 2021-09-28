Денис Иванов: Уверен, что Борис Елкин продолжит положительные перемены в Пскове

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов прокомментировал основные решения 55-й сессии гордумы, состоявшейся сегодня, 28 сентября.
В частности, он положительно оценил произошедшие кадровые изменения в руководстве исполнительной власти города. Напомним, сегодня депутаты согласовали досрочное прекращение полномочий главы городской администрации Александра Братчикова в связи с его переходом в Псковское областное Собрание и утвердили кандидатуру Бориса Елкина на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова.
При этом многие депутаты, по его словам, очень сожалели об уходе Александра Братчикова - двое даже проголосовали «против». «С Александром Николаевичем было комфортно работать. С его приходом на должность главы администрации в городе начались положительные перемены. Уверен, Борис Андреевич (Елкин - ред.) их продолжит», - добавил руководитель фракции «Единой России».
Также он прокомментировал позицию депутатов относительно протеста прокуратуры на решение городской Думы от 2007 года, согласно которому назначение и освобождение от занимаемых должностей заместителей главы администрации Пскова, руководителей и муниципальных служащих структурных подразделений администрации и руководителей органов администрации города должно осуществляться по согласованию с гордумой.
«Очень странно, что, являясь собственниками муниципального имущества, мы не можем принимать решения о согласовании назначения и увольнения тех или иных руководящих сотрудников. Прокуратура подтвердила свой протест решением Верховного суда, но мы считаем, что депутаты должны участвовать в этом процессе», - отметил Денис Иванов. Горожане, по его словам, довольно часто жалуются депутатам на тех или иных руководителей, и если удовлетворить протест прокуратуры, то депутаты смогут влиять на ситуацию только через главу администрации Пскова.
«Пусть суд разбирается, кто прав, а кто виноват. Понять можно и нас, и прокуратуру. Мы свое решение приняли. Может, к компромиссу какому-то придем», - резюмировал руководитель фракции.