Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто прав, а кто виноват?
ТОП-11 детских секций в Пскове
Новый язык с нуля
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Узловой город ЛОНГРИД
как стать завучем
концерт Артура Руденко
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 28.09.2021 11:492 Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 50 тысяч 28.09.2021 19:100 Минсельхоз предложил разрешить продавать до октября импортное вино, выпущенное до июля 28.09.2021 17:550 Общественная комиссия в Пскове согласовала макет мемориальной доски Сергею Борисову 28.09.2021 17:450 Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 28.09.2021 17:350 Псковские школьники участвуют в межрегиональной онлайн-викторине по истории Отечества 28.09.2021 17:024 Денис Иванов: Уверен, что Борис Елкин продолжит положительные перемены в Пскове
 
 
 
Самое популярное 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 14:0016 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 22.09.2021 22:2018 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе 25.09.2021 20:344 Александр Коновалов рассказал об уникальности немецкого тягача, найденного в Новгородской области 24.09.2021 11:4919 Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

28.09.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей в среду, 29 сентября.

Насколько часто в Псковской области фиксируются факты вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений? Какое наказание понесли преступники? Кто чаще всего поддается на такие провокации взрослых преступников: мальчики или девочки? В новостях часто пишут о фактах розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Что говорят цифры статистики: в регионе действительно растет количество таких правонарушений? Неуплата алиментов на содержание детей — одно из самых распространенных преступлений в Псковской области. Какова общая сумму задолженности по алиментам в регионе на сегодняшний момент? Каков размер минимальной и максимальной задолженности в настоящее время?

На эти и другие вопросы ответят спикеры:

- начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина;

- заместитель начальника отдела организации дознания УФССП России по Псковской области Светлана Стратюк.

Начало в 11.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.

Теги: #судебные приставы #семья #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли сделать тарифы на ЖКХ экономически обоснованными?
В опросе приняло участие 95 человек
28.09.2021, 19:100 Минсельхоз предложил разрешить продавать до октября импортное вино, выпущенное до июля 28.09.2021, 19:030 Прощай, губернатор! Здравствуй, глава! 28.09.2021, 18:580 Псковские самбисты стали победителями и призерами турнира в Гатчине 28.09.2021, 18:450 Благосостояние россиян в 2020 году оценили на уровне начала 2010-х
28.09.2021, 18:331 В успехе «Единой России» на выборах есть вклад каждого из пятерки лидеров списка - Путин 28.09.2021, 18:212 Регина Тодоренко и Тимур Родригез побывали в Мальской долине 28.09.2021, 18:120 Более 20 команд боролись за осенний кубок Любительской футбольной лиги Пскова 28.09.2021, 18:000 Археологи приглашают к исследованию культурного слоя Пскова
28.09.2021, 17:550 Общественная комиссия в Пскове согласовала макет мемориальной доски Сергею Борисову 28.09.2021, 17:480 Три новых музея открыли на территории нацпарка «Себежский» 28.09.2021, 17:450 Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 28.09.2021, 17:350 Псковские школьники участвуют в межрегиональной онлайн-викторине по истории Отечества
28.09.2021, 17:220 Судом обернулась для стружанина поездка за алкоголем в нетрезвом виде 28.09.2021, 17:100 Устроившую переполох в Сретенском монастыре лису сняли на видео. ВИДЕО 28.09.2021, 17:024 Денис Иванов: Уверен, что Борис Елкин продолжит положительные перемены в Пскове 28.09.2021, 16:560 За хранение банок со взрывчаткой осудили жителя поселка Дедовичи
28.09.2021, 16:460 На себежском полигоне уничтожили более 20 тонн бельгийских груш 28.09.2021, 16:431 В Минздраве подсчитали расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году 28.09.2021, 16:411 Памятный знак установят на месте подрыва моста в Пскове 28.09.2021, 16:380 «Террористов» нейтрализовали в Пскове
28.09.2021, 16:360 Прокуратура добилась обустройства парковки для инвалидов у магазина в Пскове 28.09.2021, 16:304 Игорь Максимов - абонентам «Псковских теплосетей»: Платите вовремя, и все у вас будет хорошо 28.09.2021, 16:230 Архив опубликовал информацию о льняных предприятиях в Пскове в XIX веке 28.09.2021, 16:160 У российских пенсионеров и правоохранителей вырастут доходы
28.09.2021, 16:121 Водный ввод 28.09.2021, 15:570 Трех нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД 28.09.2021, 15:530 Несанкционированные постройки появились в историческом центре Печор 28.09.2021, 15:380 Туман и до 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 29 сентября
28.09.2021, 15:341 Еще один светофор установят на Октябрьском проспекте в Пскове 28.09.2021, 15:300 В списке самых богатых людей мира сменился лидер 28.09.2021, 15:230 Фура загорелась на трассе в Стругокрасненском районе 28.09.2021, 15:221 Игорь Максимов об отопительном сезоне: У нас не велосипед - сел и поехал
28.09.2021, 15:170 Десять тонн доброты: как крупный ритейлер помогает нуждающимся псковичам 28.09.2021, 15:050 Около миллиона рублей перевели на счета мошенников два жителя Псковской области 28.09.2021, 15:024 Псковская область показывает второй результат по уборке зерна на Северо-Западе 28.09.2021, 14:560 «Титан-Полимер» в лицах: бухгалтер Ирина Федотова
28.09.2021, 14:470 Псковская горбольница отметила 120-летие 28.09.2021, 14:290 Личный дневник московской художницы покажут псковичам 28.09.2021, 14:250 «Эхономика»: Игорь Максимов о старте отопительного сезона в Пскове. ВИДЕО 28.09.2021, 13:581 В Дедовичах высадят аллею в честь 120-летия поселка
28.09.2021, 13:530 Светлана Мельничук рассказала о смысле подаренной Михаилу Мишустину шайбы 28.09.2021, 13:461 Риелторы рассказали о миграции населения из Петербурга в Псковскую область 28.09.2021, 13:280 В поднятом в Новгородской области немецком тягаче нашли вещи военнослужащих 28.09.2021, 13:270 Профсоюзный лидер Михаил Шмаков приехал в Псков с рабочим визитом
28.09.2021, 13:251 Александр Братчиков объяснил, почему ФК «Псков» будет бесплатно пользоваться муниципальным имуществом 28.09.2021, 13:211 В Пскове впервые пройдет фестиваль по джампингу 28.09.2021, 13:192 Определен состав конкурсной комиссии для назначения сити-менеджера Пскова 28.09.2021, 13:151 В Великих Луках выявили случай бешенства у кошки
28.09.2021, 13:061 Александр Братчиков: В течение четырех лет работы мы сделали очень много 28.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым 28.09.2021, 13:030 Памятный вечер композитора Арно Бабаджаняна пройдет в Пскове 28.09.2021, 12:590 Борис Елкин примет участие в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова
28.09.2021, 12:530 Модернизация детской городской поликлиники завершается в Великих Луках 28.09.2021, 12:490 Согласование нового главреда газеты «Псковские новости» вызвало дискуссию 28.09.2021, 12:431 Нетрезвый водитель лесовоза протаранил дом в Гдовском районе. ФОТО 28.09.2021, 12:372 Олег Брячак лишился мандата депутата Псковской гордумы
28.09.2021, 12:334 Борис Елкин утвержден на должность врио главы администрации Пскова 28.09.2021, 12:311 Досрочно прекращены полномочия главы администрации Пскова Александра Братчикова 28.09.2021, 12:290 Псковичи могут присоединиться к субботнику на набережной реки Великой 28.09.2021, 12:250 Псковичей приглашают на международную конференцию, посвященную работе правоохранителей
28.09.2021, 12:220 В Дедовичах осудили мужчину за кражу из магазина 130 тысяч рублей 28.09.2021, 12:190 «Эхономика»: Игорь Максимов о старте отопительного сезона в Пскове 28.09.2021, 12:040 В Госдуму внесли законопроект о запрете водителям с судимостью работать в такси 28.09.2021, 11:590 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
28.09.2021, 11:492 Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 50 тысяч 28.09.2021, 11:470 Гордума Пскова не согласилась лишиться права согласовывать назначение руководителей 28.09.2021, 11:400 Рособрнадзор направил в регионы рекомендации по снижению числа контрольных 28.09.2021, 11:340 Псковичи заняли призовые места на турнире по самбо в Санкт-Петербурге
28.09.2021, 11:302 Почти полмиллиона рублей направят на усиление безопасности в школах Пскова 28.09.2021, 11:247 Ресторан «Инжир» возобновляет цикл эногастрономических вечеров 28.09.2021, 11:170 В Пскове усилили контроль за лесовозами 28.09.2021, 11:101 Вкусная перемена: 5 идей правильного перекуса для школьника. ЛОНГРИД
28.09.2021, 11:090 Комплектующие для компьютеров пытался незаконно провезти украинец через границу в Псковской области 28.09.2021, 11:075 В России изменился порядок доведения сигнала оповещения по гражданской обороне 28.09.2021, 11:020 Облизбирком зарегистрировал депутата Госдумы Александра Козловского 28.09.2021, 11:000 Псковичам напомнили о возможности зарегистрировать переход собственности без продавца
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.