Общество

Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей в среду, 29 сентября.

Насколько часто в Псковской области фиксируются факты вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений? Какое наказание понесли преступники? Кто чаще всего поддается на такие провокации взрослых преступников: мальчики или девочки? В новостях часто пишут о фактах розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Что говорят цифры статистики: в регионе действительно растет количество таких правонарушений? Неуплата алиментов на содержание детей — одно из самых распространенных преступлений в Псковской области. Какова общая сумму задолженности по алиментам в регионе на сегодняшний момент? Каков размер минимальной и максимальной задолженности в настоящее время?

На эти и другие вопросы ответят спикеры:

- начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина;

- заместитель начальника отдела организации дознания УФССП России по Псковской области Светлана Стратюк.

Начало в 11.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.