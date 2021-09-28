Общество

Минсельхоз предложил разрешить продавать до октября импортное вино, выпущенное до июля

Минсельхоз России предложил разрешить до 1 октября 2021 года продажи импортного вина, выпущенного до вступления в силу в РФ нового закона о виноградарстве и виноделии, однако такое вино должно выкладываться на отдельную полку, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный портал нормативных правовых актов.

«Установить, что до 1 октября 2021 года допускается производство и перемещение через государственную границу Российской Федерации винодельческой продукции, произведенной до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в порядке и на условиях, которые действовали до дня вступления в силу настоящего Федерального закона», - говорится в документе.

Согласно документу, оборот винодельческой продукции допускается до истечения ее срока годности.

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Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Согласно документу, «использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы» в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.