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Алла Пугачева попросила Юлию Пересильд послать Земле «осенний поцелуй» из космоса

Алла Пугачева попросила заслуженную артистку России, уроженку Юлию Пересильд послать планете Земля «осенний поцелуй». Видеоролик, в котором примадонна обращается к Юлии с напутственными словами накануне ее полета в космос, актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте.

«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию! А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится! Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей планете. Замечательной планете! («Осенний поцелуй» - название песни из репертуара примадонны — ред.). Мы ждем тебя, возвращайся», - сказала Алла Пугачева, обращаясь к Юлии Пересильд.

Актриса выразила легендарной певице благодарность за поддержку. «Алла Борисовна! Единственная! Неповторима! И любимая мною всегда!!! Женщина, Актриса, Певица и большой Человек. Спасибо вам! Как же мне приятно и важно это» , - написала она в своем инстаграме.

Напомним, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок первого художественного фильма «Вызов» на орбите. Старт корабля намечен на 5 октября.