Общество

Михаил Ведерников: Постараемся избежать новых ограничений по COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал постараться избежать введения новых ограничений по коронавирусу на территории региона, но призвал жителей внимательнее относиться к соблюдений противовирусных требований. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

За 28 сентября, по его словам, в Псковской области проведено 1971 исследование на коронавирус, выявлено 164 новых случая инфекции, выздоровели 146 человек. В статистике смертности – без изменений.

За весь период пандемии в Псковской области проведено 540461 исследование, подтвержден коронавирус у 50265 человек, выздоровели 42992, скончались 769 человек.