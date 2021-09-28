Общество

Минприроды предлагает новый метод расчета экосбора

Минприроды предлагает новый метод расчета экосбора – его платят компании, которые отказались от самостоятельной утилизации произведенных товаров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Ведомство предлагает умножать базовую ставку на повышающий коэффициент от одного до пяти в зависимости от экологичности продукции. Базу фиксирует правительство, исходя из ежегодных затрат на сбор, транспортировку и утилизацию мусора. Эта сумма включает и капитальные затраты: часть расходов на покупку и содержание контейнеров, и даже расходы на строительство заводов для переработки, следует из документов.

Предполагается, что повышающий коэффициент будет использовать четыре фактора: насколько легко извлечь из отходов, сколько раз можно перерабатывать товар, есть потребность во вторичном сырье, которое изготавливают из этой фракции.

Например, упаковка из прозрачного стекла будет иметь коэффициент 1 (это лишь базовая ставка), у некоторых видов электроники он составит пять, уточнили в Российском экологическом операторе, который является соавтором методики. Там подтвердили, что новый сбор предъявляет расчет по этой формуле. Включает фиксированную порцию продукции, фиксированную статистику для использования в категории – 45%. Все переменные перемножают.

Российский экологический оператор (РЭО) работает над тем, чтобы запуск реформы расширенной ответственности производителя (РОП) произошел с 1 января 2022 года, отметил глава оператора Денис Буцаев. С этого момента может начаться и расчет экосбора по новой формуле, добавил он.