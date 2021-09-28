Врач перечислил последствия постковидного синдрома

Многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию относительно легко, через некоторое время после выздоровления сталкиваются с новыми симптомами: слабость, ухудшение памяти, головные боли. Все это проявления постковидного синдрома, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам врача, последствия этого состояния могут быть двух видов.
«Первое – это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе – могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида», – пояснил Алексей Водовозов.
По некоторым данным, вакцинация после перенесенного COVID-19 может уменьшить проявления постковидного синдрома, добавил врач.
Постковидный синдром включен в Международную классификацию болезней.