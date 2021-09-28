Общество

Врач перечислил последствия постковидного синдрома

Многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию относительно легко, через некоторое время после выздоровления сталкиваются с новыми симптомами: слабость, ухудшение памяти, головные боли. Все это проявления постковидного синдрома, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Постковидный синдром встречается у значительного числа людей. В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше. Сколько именно, мы пока не знаем, потому что все еще ведутся наблюдения», – сказал он.

По словам врача, последствия этого состояния могут быть двух видов.

«Первое – это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе – могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида», – пояснил Алексей Водовозов.

По некоторым данным, вакцинация после перенесенного COVID-19 может уменьшить проявления постковидного синдрома, добавил врач.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших», – отметил Алексей Водовозов.

Постковидный синдром включен в Международную классификацию болезней.