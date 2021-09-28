Роспотребнадзор в прямом эфире разберет вопросы организации питания в школах

Роспотребнадзор разберет вопросы организации питания в школах и правила работы кружков, секций дополнительного образования сегодня, 29 сентября, в своем профиле в Instagram. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.
Вопросы по теме школьного питания обсудят директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.
Видеотрансляция начнется в профиле Роспотребнадзора в Instagram в 16:00. Запись будет сохранена в IGTV.