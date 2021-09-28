Общество

Роспотребнадзор в прямом эфире разберет вопросы организации питания в школах

Роспотребнадзор разберет вопросы организации питания в школах и правила работы кружков, секций дополнительного образования сегодня, 29 сентября, в своем профиле в Instagram. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

Вопросы по теме школьного питания обсудят директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.

поговорят о роли родителей: права и обязанности. На какие вопросы организации питания реально можно влиять и как?

как прийти в школу с «родительским контролем»?

кто разрабатывает меню в школе?

можно ли отказаться от питания в школе, если ребенок не ест эту еду?

питание в школе отвратительное. Как можно с этим бороться?

дополнительное образование: правила работы кружков, секций. Какие есть рекомендации и ограничения?

Видеотрансляция начнется в профиле Роспотребнадзора в Instagram в 16:00. Запись будет сохранена в IGTV.