Общество

Печорский районный суд ищет председателя

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансии председателя Печорского районного суда. Об этом сообщает сайт коллегии.

Документы и заявления от претендентов принимаются с 1 октября по 1 ноября по адресу: город Псков, улица Розы Люксембург, 19, кабинет №8, управление Судебного департамента в Псковской области. Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.

Смотрите также Удовлетворено заявление Михаила Сорокина о прекращении полномочий председателя Печорского районного суда

Напомним, квалификационная коллегия судей Псковской области 24 сентября удовлетворила заявление Михаила Сорокина о прекращении его полномочий председателя Печорского районного суда с 1 октября.