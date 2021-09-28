Общество

Еще четыре человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

Еще четыре человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии в псковском регионе увеличилось до 773.

Как сообщалось ранее, за 28 сентября в Псковской области проведено 1971 исследование на коронавирус, выявлено 164 новых случая инфекции, выздоровели 146 человек. В статистике смертности – без изменений.

За весь период пандемии в Псковской области проведено 540 461 исследование, коронавирус подтвержден у 50 265 человек, выздоровели 42 992.