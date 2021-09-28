Общество

В Псковской области насчитали около 100 человек с миллионным долгом по алиментам

Около 100 человек в Псковской области накопили долг по алиментам в размере более миллиона рублей. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель начальника отдела организации дознания УФССП России по Псковской области Светлана Стратюк.

По словам Светланы Стратюк, ежегодно к судебным приставам в Псковской области поступает около 6,5 тысяч документов по алиментам. По части из них удается направить запрос на работу должника и взыскать алименты, а 60% остаются на исполнении в ведомстве.

«Довольно значительная часть производств находятся на исполнении. Так, в настоящий момент в работе более четырех тысяч исполнительных производств, по каждому сумма варьируется, в районе 200 тысяч рублей. Но я хочу отметить, что судебные приставы стараются принять все возможные меры по сокращению остатков. Встречаются должники, у которых сумма задолженности превышает миллион рублей, это более 100 человек, в основном это тот контингент людей, которые скрываются и находятся в розыске», - рассказала Светлана Стратюк и пояснила, что в случае, если у судебных приставов нет информации об официальном доходе должника, размер алиментов рассчитывают из средней зарплаты по стране, которая сейчас составляет порядка 50 тысяч рублей.

Эксперт рассказала, что «алиментщиками» в Псковской области являются люди в возрасте от 18 до 60 лет. При этом большинство из них — в возрасте от 30 до 45 лет. «Одну треть составляют женщины, которые официально не трудоустроены, ведут аморальный образ жизни и почти все лишены родительских прав», - уточнила заместитель начальника отдела организации дознания УФССП России по региону.

Она также добавила, что наиболее эффективными действиями со стороны судебных приставов для стимулирования погашения задолженности являются запрет на выезд из страны, ограничение в праве управления транспортом и прав на имущество.

«Чтобы не накапливать задолженность и платить свои долги, нужно обязательно иметь официальное место работы. Будьте добры обеспечивать своих детей. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому содержание своих детей — это долг каждого гражданина», - заключила Светлана Стратюк.