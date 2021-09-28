Общество

Как бесплатно получить новую профессию, обсудят на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Программы переобучения отдельных категорий граждан в Псковской области станут темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Люди, испытывающие сложности с трудоустройством, - псковичи предпенсионного возраста, молодые мамы, и граждане, которые не могут найти работу, могут рассчитывать на помощь в бесплатном переобучении по федеральной программе.

Кто может рассчитывать на участие в программе, по каким специальностям, расскажут:

Заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Марина Петрова;

Начальник отдела проектов и грантов ПсковГУ Ольга Копытова;

заместитель директора псковского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» (РАНХиГС) Андрей Куликов;

заведующий методическим отделом Псковского агротехнического колледжа Ольга Ефимова;

Начало в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.