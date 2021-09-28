Как бесплатно получить новую профессию, обсудят на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Программы переобучения отдельных категорий граждан в Псковской области станут темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Люди, испытывающие сложности с трудоустройством, - псковичи предпенсионного возраста, молодые мамы, и граждане, которые не могут найти работу, могут рассчитывать на помощь в бесплатном переобучении по федеральной программе.
Кто может рассчитывать на участие в программе, по каким специальностям, расскажут:
Начало в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.