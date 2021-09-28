Общество

Новый глава администрации Пскова может быть избран 29 октября

Новый глава администрации Пскова может быть избран 29 октября. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Пскова Елена Полонская.

«29 октября планируем провести сессию гордумы. Могут быть корректировки даты плюс-минус несколько дней, но, если конкурсная комиссия вовремя примет решение о внесении кандидатур для избрания главы администрации и если все документы поступят в гордуму своевременно, вопрос будет рассмотрен в этот день (29 октября — ред.)», - пояснила глава города.

Елена Полонская также прокомментировала свежие кадровые перестановки, произошедшие в администрации города и, в частности, выразила благодарность экс-главе администрации Александру Братчикову за 4 года напряженной и тяжелой работы на благо города.

За это время в работе учреждений и предприятий муниципалитета не было серьезных сбоев, реализовывались большие инфраструктурные проекты, велась претензионная работа с подрядчиками, констатировала глава Пскова. «Уверена, эта работа была интересной для Александра Николаевича, и он получил интересный управленческий и жизненный опыт. Мы бы и дальше рады были продолжать с ним работу, но это (стать депутатом — ред.) было его решение и с ним вчера согласилась гордума», - добавила гостья студии.

Между тем с Борисом Елкиным, который накануне был избран временно исполняющими полномочия главы городской администрации, работать тоже «легко и конструктивно», отметила она. «Мне нравится его подход к работе, он не избегает общения с жителями города. За два месяца мы посетили много встреч с горожанами, председателями советов многоквартирных домов, и нам с Борисом Андреевичем удавалось без бюрократических проволочек решать проблемы, которые они обозначали. Такой подход мне импонирует, - поделилась мнением Елена Полонская. - Он хороший организатор, профессиональный руководитель. Еще будучи руководителем областного дорожного комитета, он был нашим союзником и с тех пор в полной мере владеет ситуацией в Пскове. Уверена, у Бориса Андреевича все получится».

Также Елена Полонская охарактеризовала Бориса Елкина как «оптимиста, человека, легкого на подъем, очень позитивного». Главная задача, над решением которой предстоит в ближайшее время совместно работать новой исполнительной власти и депутатам, - формирование городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов. Кроме того, Елена Полонская подчеркнула, что никакого соревнования между ней и Борисом Елкиным быть не может, «и политического в том числе».

Глава Пскова также напомнила, что комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пскова будет сформирована в количестве шести человек. Три члена комиссии от гордумы были избраны вчера на сессии. Еще трех членов представит администрация города.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится не позднее 5 октября. Желающие принять участие в конкурсе могут подавать документы в течение 15 дней с даты опубликования информации о проведении конкурса. Комиссия также должна будет утвердить условия контракта, который будет заключен с новым главой городской администрации.