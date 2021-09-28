Общество

Регина Тодоренко не смогла произнести фразу «по-псковски»

Ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Россия» Регина Тодоренко не смогла произнести фразу «по-псковски». Об этом она призналась в своем профиле в Instagram.

«Вчера записывала интересный сюжет, и не могла произнести: "По-псковски". И надо мной смеялся мой оператор. Я шепелявлю. "По-псковски"... Очень тяжело с брекетами — такое преодоление во рту, будто гора орехов. Попробуйте сами произнести. Боль прям моя», - поделилась она.

Регина Тодоренко рассказала, что много лет занималась постановкой речи, чтобы избавиться от несовершенств, дефектов и акцентов. «И теперь все сначала», - посетовала она.

Напомним, 27 сентября, ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Россия» Тимур Родригез и Регина Тодоренко приехали в Псковскую область. По предварительной информации, съемки программы, кроме Пскова, пройдут в Изборске, Мальской долине и Пушкинских Горах.