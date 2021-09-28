Общество

Елена Полонская: Депутаты гордумы не хотят воевать

Глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировала позицию депутатов городской Думы, которые накануне не поддержали протест прокурора на решение Думы от 2007 года, согласно которому назначение и освобождение от занимаемых должностей заместителей главы администрации Пскова, руководителей и муниципальных служащих структурных подразделений администрации и руководителей органов администрации города должно осуществляться по согласованию с гордумой.

Прежде всего, Елена Полонская подчеркнула, что данное решение не означает личного противостояния ее как главы города с врио главы администрации Борисом Елкиным. «Никакого соревнования между мной и Борисом Андреевичем быть не может, и политического в том числе. Человек он новый, только пришел в должность. Прокуратура внесла протест в гордуму намного раньше, чем его выбрали временно исполняющим полномочия, поэтому не стоит связывать вчерашнее решение депутатов с его приходом и трактовать это как перетягивание одеяла», - пояснила глава Пскова.

«Депутаты имеют собственное мнение на внесенный протест, на что они имеют полное право, и не согласиться с их мнением я тоже не могу, - продолжила Елена Полонская. - Единогласно депутаты решили, что надо более подробно разобраться в данной истории, потому что судебная практика неоднозначна. В связи с тем, что протест не был удовлетворен единогласно, прокурор должен будет обратиться в суд. Любое решение суда мы должны будем исполнить».

По ее словам, вчерашняя ситуация с рассмотрением протеста прокурора - «это не желание с кем-то воевать». «У каждого своя работа: у прокуратуры, у гордумы, у администрации. Суд нас рассудит и поставит точку в данном вопросе», - резюмировала глава муниципалитета.

Она также напомнила, что депутаты гордумы Пскова очень редко встают в противодействие с главой администрации города при назначении его заместителей и руководителей муниципальных предприятий: глава администрация ответственно подходит к выбору кандидатур на данные должности, и депутаты, как правило, его в данном вопросе поддерживают.