Псковские росгвардейцы присоединились к экологической акции

В рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» псковские росгвардейцы высадили саженцы хвойных деревьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Мероприятия прошли в городах Псков, Великие Луки, Печоры и Остров. В них приняли участие сотрудники подразделений управления Росгвардии.
Участники высадили саженцы хвойных деревьев и очистили от листвы территории, прилегающие к месторасположению подразделений.
Акция направлена на сохранение окружающей среды и воспитание бережного отношения горожан к природе.