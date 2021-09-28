Общество

Псковские росгвардейцы присоединились к экологической акции

В рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» псковские росгвардейцы высадили саженцы хвойных деревьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятия прошли в городах Псков, Великие Луки, Печоры и Остров. В них приняли участие сотрудники подразделений управления Росгвардии.

Участники высадили саженцы хвойных деревьев и очистили от листвы территории, прилегающие к месторасположению подразделений.

Акция направлена на сохранение окружающей среды и воспитание бережного отношения горожан к природе.