Общество

Псковичи могут бесплатно переобучиться в рамках нацпроекта

Бесплатное переобучение псковичи могут пройти в рамках национального проекта «Демография», сообщила заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Марина Петрова в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«С 2019 года в рамках национального проекта "Демография" мы начали переобучать граждан предпенсионного возраста. Нам удалось переобучить больше граждан, чем мы планировали, и по окончании обучения трудоустроилось 88% наших слушателей. В 2020 году нам удалось расширить число обучающихся категорией граждан в возрасте 50+, женщинами в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и нетрудоустроенные мамы дошкольников, а также теми, кто встал на учет в службу занятости. По итогам обучения в 2020 годе трудоустроились 81% прошедших обучение пенсионеров и граждан в возрасте 50+ лет, кроме того, 10% женщин трудоустроились или вышли на работу из декретного отпуска», - рассказала Марина Петрова.

Представитель профильного комитета отметила, что в Псковской области удается обучать больше желающих, чем изначально предполагает нацпроект, поскольку занятия в регионе стоят дешевле, чем в столице, а средства выделяются по меркам московских учебных заведений.

«На данный момент 3 оператора получают федеральные субсидии на проведение переобучения. Это Томский государственный университет (его региональным оператором выступает ПсковГУ), академия РАНХиГС и ее региональный оператор - псковский филиал академии, а также Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс», региональным оператором которого выступает Псковский агротехнический колледж», - уточнила Марина Петрова.

Всем желающим пройти обучение нужно быть зарегистрированными на сайте госуслуг и «Работа в России». На последнем сайте можно также ознакомиться с перечнем программ переподготовки и повышения квалификации и записаться на понравившиеся. Обучение может происходить в очном и дистанционном формате. Затем псковичи получат документ о прохождении профессиональной переподготовки или свидетельство о повышении квалификации, добавила представитель комитета по труду и занятости.