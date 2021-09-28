Псковичи могут бесплатно переобучиться в рамках нацпроекта

Бесплатное переобучение псковичи могут пройти в рамках национального проекта «Демография», сообщила заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Марина Петрова в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Представитель профильного комитета отметила, что в Псковской области удается обучать больше желающих, чем изначально предполагает нацпроект, поскольку занятия в регионе стоят дешевле, чем в столице, а средства выделяются по меркам московских учебных заведений.
«На данный момент 3 оператора получают федеральные субсидии на проведение переобучения. Это Томский государственный университет (его региональным оператором выступает ПсковГУ), академия РАНХиГС и ее региональный оператор - псковский филиал академии, а также Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс», региональным оператором которого выступает Псковский агротехнический колледж», - уточнила Марина Петрова.
Всем желающим пройти обучение нужно быть зарегистрированными на сайте госуслуг и «Работа в России». На последнем сайте можно также ознакомиться с перечнем программ переподготовки и повышения квалификации и записаться на понравившиеся. Обучение может происходить в очном и дистанционном формате. Затем псковичи получат документ о прохождении профессиональной переподготовки или свидетельство о повышении квалификации, добавила представитель комитета по труду и занятости.