Общество

Начальника псковской колонии наказали за медлительность

В отношении начальника исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области возбудили административное производство за невыполнение законных требований прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Руководство исправительного учреждения несвоевременно устранило нарушения в части материально-бытового обеспечения осужденных, содержащихся в камерных помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. Меры приняли только спустя 2 месяца после внесения акта прокурорского реагирования, а не по истечении месяца, как полагалось.

В колонию в связи с этим направили запрос, но его в исправительном учреждении проигнорировали. «Фактически данное преставление администрацией исправительного учреждения было рассмотрено с принятием мер по устранению отмеченных в представлении нарушений только спустя 2 месяца после внесения акта прокурорского реагирования», - констатировали в ведомстве.

Суд привлек начальника исправительной колонии к административной ответственности, назначив ему наказание в виде штрафа.