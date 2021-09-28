Общество

Карантин по бешенству ввели в Великих Луках

Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству ввели в Великих Луках. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативно-правовых региона.

Фото: pixabay.com

Карантин установили на территории эпизоотического очага — личного подворья на улице Кленовой в Великих Луках, а также на территории «неблагополучного пункта» — города Великие Луки.

На территории города запретили проводить ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

На территории подворья запретили лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных и так далее.

Ограничительные мероприятия (карантин) установили на 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.

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Напомним, ранее в Великих Луках выявили больную бешенством кошку.