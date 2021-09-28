Общество

Первая фотосессия состоялась у участниц конкурса «Мисс Псков - 2021»

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2021» приняли участие в первой фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

В этом году первой фотосессией для участниц конкурса «Мисс Псков - 2021» национального конкурса красоты «Мисс Россия» стала не традиционная титульная, а брендовая — с автомобилем генерального спонсора «Чери Центр Псков» (официальный дилер Chery Automobile RUS в Псковской области).

«Для фотосъемки была выбрана локация на природе, где участницы смогли примерить теплые шубки от мехового ателье Светланы Шумейко и применить их в первой фотосъемке. Несмотря на прохладную погоду и ветер, девушки с удовольствием позировали перед объективом официального фотографа проекта Ириной Большаковой», - рассказали организаторы.