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Общество

Первая фотосессия состоялась у участниц конкурса «Мисс Псков - 2021»

29.09.2021 17:32|ПсковКомментариев: 1

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2021» приняли участие в первой фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

В этом году первой фотосессией для участниц конкурса «Мисс Псков - 2021» национального конкурса красоты «Мисс Россия» стала не традиционная титульная, а брендовая — с автомобилем генерального спонсора «Чери Центр Псков» (официальный дилер Chery Automobile RUS в Псковской области).

 

«Для фотосъемки была выбрана локация на природе, где участницы смогли примерить теплые шубки от мехового ателье Светланы Шумейко и применить их в первой фотосъемке. Несмотря на прохладную погоду и ветер, девушки с удовольствием позировали перед объективом официального фотографа проекта Ириной Большаковой», - рассказали организаторы.

Теги: #Акваполис #мисс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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