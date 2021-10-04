Власти Великих Лук поздравили педагогов с Днем учителя

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев поздравили педагогов с Днем учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Педагоги обучают и воспитывают подрастающее поколение, влияют на формирование характера человека и его мировоззрение, отметили они. «Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе, добавили представители власти», - говорится в обращении к педагогам.
Николай Козловский и Андрей Беляев подчеркнули, что в образовательных учреждениях Великих Лук трудятся более тысячи учителей. «Это сильный преподавательский коллектив, который работает подчас в самых непростых условиях, но всегда остается преданным своей профессии и призванию, оценили руководители Великих Лук», - заметили они.
Руководство города при поддержке областной власти, федерального центра планомерно развивает образовательную сферу Великих Лук, уделяется большое внимание модернизации системы образования, оснащению образовательных учреждений инновационным оборудованием. Город активно участвует в федеральных программах, реализует национальные проекты по созданию комфортных условий для обучения и повышения престижа профессии учителя, продолжили руководители города.
«Дорогие учителя, работники и ветераны сферы образования! Примите сердечную благодарность за ваш профессионализм, неравнодушие, внимание к детям и педагогическое мастерство. В этот замечательный праздничный день от всей души желаем всем педагогическим работникам крепкого здоровья, энергии и сил для новых профессиональных достижений, счастья и благополучия! Пусть в вашей душе царят доброта и мудрость, каждый день приносит новые успехи в профессии, а ученики радуют талантами, новыми достижениями и победами. С праздником, уважаемые учителя!» - говорится в поздравлении.