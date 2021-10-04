Общество

Власти Великих Лук поздравили педагогов с Днем учителя

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев поздравили педагогов с Днем учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Профессия педагога во все времена была одной из самых значимых для общества, сложной, ответственной и созидательной. От таланта преподавателя, его мастерства, умения найти подход к каждому ребенку во многом зависят будущие успехи ученика, его дальнейшая судьба и развитие нашего государства», - отметили руководители Великих Лук.

Педагоги обучают и воспитывают подрастающее поколение, влияют на формирование характера человека и его мировоззрение, отметили они. «Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе, добавили представители власти», - говорится в обращении к педагогам.

Николай Козловский и Андрей Беляев подчеркнули, что в образовательных учреждениях Великих Лук трудятся более тысячи учителей. «Это сильный преподавательский коллектив, который работает подчас в самых непростых условиях, но всегда остается преданным своей профессии и призванию, оценили руководители Великих Лук», - заметили они.

«Уважаемые педагоги! Вы – главное богатство и достояние сферы образования города. Благодаря вашему труду, добросовестности, ответственности выпускники великолукских школ получают высокие баллы на государственных экзаменах, поступают в престижные вузы и лучшие колледжи страны, побеждают во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах», - отметили представители власти.

Руководство города при поддержке областной власти, федерального центра планомерно развивает образовательную сферу Великих Лук, уделяется большое внимание модернизации системы образования, оснащению образовательных учреждений инновационным оборудованием. Город активно участвует в федеральных программах, реализует национальные проекты по созданию комфортных условий для обучения и повышения престижа профессии учителя, продолжили руководители города.

«Дорогие учителя, работники и ветераны сферы образования! Примите сердечную благодарность за ваш профессионализм, неравнодушие, внимание к детям и педагогическое мастерство. В этот замечательный праздничный день от всей души желаем всем педагогическим работникам крепкого здоровья, энергии и сил для новых профессиональных достижений, счастья и благополучия! Пусть в вашей душе царят доброта и мудрость, каждый день приносит новые успехи в профессии, а ученики радуют талантами, новыми достижениями и победами. С праздником, уважаемые учителя!» - говорится в поздравлении.