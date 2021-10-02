«Дистанционка» предостережет от большего распространения COVID-19 - председатель родительского комитета Пскова

Дистанционное обучение предостережет от большего распространения COVID-19. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель городского родительского комитета, председатель родительского комитета средней общеобразовательной школы №2 города Пскова Виктория Доброва.
Виктория Доброва подчеркнула, что дистанционное обучение дает возможность детям получать знания ежедневно.
«Это неплохо. Если ребенок хочет, готов получать знания таким образом, то он будет стараться. А если не хочет, то и на уроке не схватит нужный объем», - резюмировала она.
Напомним, с 4 октября в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения дополнительного образования на неделю (до 11 октября) переводятся на дистанционное обучение.