Общество

«Дистанционка» предостережет от большего распространения COVID-19 - председатель родительского комитета Пскова

Дистанционное обучение предостережет от большего распространения COVID-19. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель городского родительского комитета, председатель родительского комитета средней общеобразовательной школы №2 города Пскова Виктория Доброва.

«Я считаю правильным решение о вводе дистанционного обучения, это позволит предостеречь от еще большего распространения заболеваемости. Причем, дети уже были на "дистанционке" и знают, что это. И эта система с каждым разом совершенствуется, учитываются пожелания детей и учителей. Пусть мы лучше переждем какое-то время», - сказала она.

Виктория Доброва подчеркнула, что дистанционное обучение дает возможность детям получать знания ежедневно.

«Это неплохо. Если ребенок хочет, готов получать знания таким образом, то он будет стараться. А если не хочет, то и на уроке не схватит нужный объем», - резюмировала она.

Смотрите также Все школы Пскова переводятся на дистанционное обучение

Напомним, с 4 октября в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения дополнительного образования на неделю (до 11 октября) переводятся на дистанционное обучение.