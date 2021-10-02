Общество

Перспективы развития муниципалитета обсудил Михаил Ведерников с главой Куньинского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вновь избранным Главой Куньинского района Олегом Лебедевым. Темой встречи стали перспективные направлении развития района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор поздравил Олега Лебедева с вступлением в должность и положительно оценил результаты его работы на посту в предшествующий срок: «Вы действительно много делаете для района, муниципалитет постоянно находится в „зеленой“ зоне в части реализации национальных проектов и региональных программ».

Глава региона поинтересовался эпидемиологической ситуацией в районе. Олег Лебедев сообщил, что в настоящее время COVID-19 болеют 15 взрослых жителей района и 1 ребенок. В целом обстановку он назвал спокойной, новых очагов и вспышек нет. По словам Олега Лебедева, этому способствует активная прививочная кампания, развернутая в Куньинском районе. В настоящее время удалось вакцинировать 2,4 тысяч человек, что составляет более 60% от плана. Из числа работников сфер, где наиболее высока вероятность заражения коронавирусной инфекцией, вакцину получили более 70%.

Вместе с тем Михаил Ведерников призвал усилить работу по вакцинации населения для скорейшего достижения муниципалитетом 100% плановых показателей и защиты граждан от болезни. Особое внимание он акцентировал на соблюдении людьми в общественных местах противовирусных регламентов.

Далее в ходе встречи затронули тему реализации в муниципалитете национальных проектов. Глава Куньинского района проинформировал о проведении капитального ремонта спортзала в Пухновской средней общеобразовательной школе по региональному проекту «Успех каждого ребенка». Кроме того, в трех учебных заведениях создали места дополнительного образования естественнонаучного, социально-гуманитарного и технического направлений.

Следующей темой для обсуждения стал дорожный ремонт. Олег Лебедев отметил, что обеспечение транспортной доступности и приведение дорожного полотна в нормативное состояние - одно из ключевых направлений. В настоящее время в рамках выделенной субсидии из областного бюджета удалось заключить контракты для проведения ремонтных работ на двух улицах, одном переулке и ряде дворов и междворовых проездов в Кунье, ожидается выход подрядчика на объекты.

Михаил Ведерников призвал в случае возникновения сложностей обращаться за консультацией в профильный региональный комитет для оперативного решения всех вопросов. Глава региона напомнил, что на развитие дорожной сферы региона из федерального центра поступают большие средства. Так, в 2021 году выделили 12 миллиардов рублей.

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Далее губернатор поинтересовался, в каких еще сферах в районе имеются неотложные задачи. Глава муниципалитета обозначил ряд объектов в области ЖКХ. Речь, в частности, идет о необходимости обновления системы водоснабжения. По итогу обсуждения руководитель муниципалитета заручился поддержкой главы региона в проработке самых актуальных вопросов развития муниципалитета.