Общество

Лучшие городские и сельские поселения 2021 года назвали в Псковской области

Итоги конкурса лучших городских и сельских поселений 2021 года подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победу в конкурсе одержали 18 населенных пунктов. Между ними распределят 10,5 миллионов рублей грантовой поддержки из регионального бюджета.

Победителем среди городских поселений в рамках номинации «Красота, комфорт, порядок» стали Бежаницы, на второй позиции - Новосокольники.

Кроме того, конкурсная комиссия также определила лучших среди сельских поселений от 1,7 тысяч жителей. Это одержавшая победу Переслегинская волость Великолукского района и занявшая второе место Новосельская волость Струго-Красненского района. Среди сельских поселений до 1,7 тысяч жителей на первое место вышла Выборская волость Новоржевского района, а Дубровенская волость Порховского района заняла второе место.

В номинации «Самое здоровое поселение» победило городское поселение Опочка. На втором месте - Струги Красные. Грантовую поддержку в этом направлении также получат: за первое место - Пригородная волость Опочецкого района, за второе место - Добручинская волость Гдовского района. На первом месте в категории поселений до 1,7 тысяч жителей находится Палкинская волость Палкинского района, на втором — Полновская волость Гдовского района.

Победителем среди городских поселений в номинации «Территория культуры» стал город Дно, призером - Пыталово. Среди сельских поселений от 1,7 тысяч человек в этой номинации на первое место вышла Горайская волость Островского района, а второе место заняла Круппская волость Печорского района. Среди поселений до 1,7 тысяч человек победителем стала Краснопрудская волость Псковского района, на втором месте — Новоржевская волость Новоржевского района.

Всего на конкурс по трем категориям участники подали 38 заявок. Победителей определила конкурсная комиссия путем оценки конкурсных материалов, а также достижений каждого поселения на местности. Члены конкурсной комиссии при этом оценивали результаты, достигнутые поселениями в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Добавим, размер грантов для победителей конкурса среди городских поселений составил 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч рублей - за второе, а для сельских по 700 и 300 тысяч рублей.