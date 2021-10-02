Общество

Стационар поликлиники №3 используют для расширения коечного фонда в Великих Луках

Стационар поликлиники №3 используют для расширения коечного фонда при лечении заболевших коронавирусной инфекцией в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в еженедельном обращении в Instagram.

«Как и во всей стране, эпидемиологическая ситуация в Великих Луках ухудшается. Уже вторую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости. Число заболевших за сутки составило 33, а за неделю превысило 200 человек. На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся почти 400 великолучан. Оказался переполнен стационар великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы», - отметил Николай Козловский.

При этом, очагов заболевания в Великих Луках на данный момент нет. 568 жителей города находятся под наблюдением как контактировавшие с заболевшими. В аптеках и больницах есть все необходимые лекарства, подчеркнул глава Великих Лук.

«Нужно обязательно вакцинироваться, а не пренебрегать своим здоровьем. На данный момент первый компонент вакцины поставили 23 820 горожан. Полностью завершили курс вакцинации 22 тысячи великолучан, а ревакцинировались 57 человек. Необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы заболеваемость пошла на спад», - сказал Николай Козловский.

Он добавил, что руководство региона пошло на экстренные меры, и до 11 октября все учебные заведения города перейдут на дистанционное обучение, а также отменятся все массовые спортивные, культурные и религиозные мероприятия, банкеты и корпоративы. Посетителям гостиниц и санаториев вновь нужно будет предоставлять при заселении свидетельство о вакцинации или справку об отсутствии заболевания.

«От себя добавлю, в городе будут усилены проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах. Нарушителей ждут штрафы», - обратился к жителям города Николай Козловский.