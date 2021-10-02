Общество

Стали известны сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор составили проект расписания выпускных экзаменов для 9 и 11 класса, передает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативно-правовых актов.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Согласно проекту, досрочный период вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период 5-24 сентября.

Кроме того, из соответствующего проекта расписания следует, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 11-х классах пройдет с 21 марта по 2 июля 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 15 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 27 мая по 2 июля. Кроме того, 5-20 сентября предусмотрен дополнительный период, следует из проекта расписания.