Общество

Псковичи могут увидеть архивные материалы о судах над нацистами

Выставка, посвященная к 75-летию со дня вынесения Международным военным трибуналом приговора в отношении главных военных преступников нацистской Германии, разместилась в Государственном архиве Псковской области. Об этом сотрудники архива сообщили в социальной сети.

Экспозицию подготовили сотрудники 1-го Западного окружного военного суда. В ней собраны данные об открытых судебных процессах с 1943 по 1949 год - тексты и копии документов, а также фотографии. Приводятся материалы о ходе Смоленского, Николаевского, Брянского, Минского, Рижского, Киевского, Севастопольского судебных процессов, отметили в архиве.

Также можно познакомиться с документами о ходе Ленинградского (часть современных территорий Псковской области тогда входили в состав Ленинградской области) и Великолукского судебных процессов.

«Так, к примеру, Великолукский процесс проходил в кинотеатре "Победа" города Великие Луки с 24 по 31 января 1946 года. На скамье подсудимых сидели 11 германских военнослужащих. Им были предъявлены обвинения в избиении пленных, в том числе мирных граждан, изнасилованиях женщин, убийствах без суда и следствия. Восемь человек были приговорены к смертной казни. Еще один получил 20 лет каторги, двое – по 15 лет. 1 февраля 1946 года приговор был приведен в исполнение на Базарной площади города», - рассказали в архиве.