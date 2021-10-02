Общество

Парк по программе приграничного сотрудничества открыли в Великих Луках

«Парк под открытым небом», созданный по программе приграничного сотрудничества открыли сегодня, 2 октября, в Великих Луках. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда»

Парк построили по международному проекту «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014–2020 годов. Досуговое место расположено на территории Зеленой зоны, неподалеку от водоема. Здесь горожане могут отдохнуть на волейбольной площадке, в воркаут-зоне и детском игровом городке.

В честь открытия в парке прошли соревнования среди учащихся пяти великолукских школ, организованная комитетом по физической культуре и спорту администрации города.

«В этом парке отлично могут провести время как спортсмены, так и лица пожилого возраста, которые занимаются здесь скандинавской ходьбой. Любителям спокойного отдыха понравятся также беседки и скамеечки. Думаю, что "Парк под открытым" небом будет востребованным местом, тем более, он находится почти рядом с городским велоцентром», - сказал главный судья прошедших соревнований Алексей Аввакуменков.

Добавим, что в «Парке под открытым небом» продолжается обустройство территории. Вскоре здесь установят камеры видеонаблюдения, что сделает отдых великолучан еще более комфортным и безопасным.