Общество

Новый вид мошенничества с QR-кодами появился в России

Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к банковской или социальной карте, сообщает ТАСС.

«Несколько пенсионерок из Москвы сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», - сообщил ТАСС собственный источник.

Затем мошенники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим банковских карт. При этом одной из женщин удалось сохранить свои деньги, вовремя заблокировав все карты. По данным фактам полиция возбудила уголовное дело о краже.

«QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, <...> ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями. Такие звонки совершаются мошенниками», - предупреждают власти Москвы.

Горожан, которые сталкиваются с подобной ситуацией, просят обращаться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные или данные карт.