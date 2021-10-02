Общество

Псковичей с собаками приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»

Кинологическое направление ПСО «Лиза Алерт» Псковской области объявляет набор добровольцев: кинологов, помощников кинолога и владельцев собак, желающих обучиться. Об этом поисковый отряд сообщил в социальной сети.

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Среди основных задач кинологического направления:

оказание помощи людям, пропавшим в природной среде, с применением специально обученных собак;

обучение и подготовка кинологических расчетов к выполнению поисково-спасательных работ;

подготовка и проведение проверки готовности кинологических расчетов.

Требования к желающим вступить в отряд: возраст для обучающихся от 18 лет; собака должна быть не ниже 40 сантиметров в холке, молодая, здоровая.

Для записи на обучение требуется заполнить регистрационную форму.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-7005452.