Псковичей с собаками приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»

Кинологическое направление ПСО «Лиза Алерт» Псковской области объявляет набор добровольцев: кинологов, помощников кинолога и владельцев собак, желающих обучиться. Об этом поисковый отряд сообщил в социальной сети.
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Среди основных задач кинологического направления:
Требования к желающим вступить в отряд: возраст для обучающихся от 18 лет; собака должна быть не ниже 40 сантиметров в холке, молодая, здоровая.
Для записи на обучение требуется заполнить регистрационную форму.
По всем вопросам можно обращаться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-7005452.