Общество

Ученые рассказали о цели новой мутации коронавируса

Новые «альфа»- и «дельта»-штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заражать больше людей. К такому выводу пришли ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщает газета The New York Times. В рамках исследования они изучили данные 49 пациентов, инфицированных «альфа» и более ранними штаммами COVID-19. Эксперты взяли у инфицированных кровь и мазки из носа, а также провели анализ качества воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат Gesundheit-II. Их попросили дышать 30 минут в маске и столько же без нее.

Выяснилось, что инфицированные «альфой» пациенты способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители изначальных штаммов. По мнению эксперта-вирусолога из Технологического института Вирджинии Линси Марр, в случае с «дельтой», показатели могут быть еще выше. «Это действительно указывает на то, что вирус развивается и более эффективно передается по воздуху», — пояснила она. Результаты данных исследований также объясняют, почему индийский штамм так быстро стал доминирующим и вытеснил все остальные варианты коронавируса.

В результате ученые пришли к выводу, что COVID-19 эволюционирует для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Поскольку небольшие аэрозоли преодолевают гораздо большие расстояния, чем более крупные капли, то вирус может оседать прямо в легких, что делает мутации более опасными для человека.

По словам вирусолога Винсента Мюнстера, возглавлявшего группу исследователей, данное открытие не является чем-то неожиданным. «Это не сценарий "Армагеддона". Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи по воздуху, чего, я думаю, все мы отчасти ожидали, и теперь видим, что это происходит в режиме реального времени», — отметил он.

Как отмечает «Лента.ру», в то же время ученые обращают внимание на необходимость усовершенствования защитных масок, которые люди носят в общественных местах и на массовых мероприятиях. Один из авторов исследования, доктор также призвал компании проводить вентиляцию и обеззараживание рабочих мест. Как считают эксперты, принимать многоуровневые меры контроля необходимо до тех пор, пока показатели вакцинации не станут очень высокими.