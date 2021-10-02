Общество

В Псковской области разработали игру, посвященную географическим особенностям региона

Координаторы социального проекта «Псковская фишка» разработали деловую игру «Регион добра», посвященную географическим особенностям Псковской области. 30 сентября в Порховской центральной районной библиотеке состоялась первая игровая сессия, участие в которой приняли волонтеры Победы Порховского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Цель игры заключается в сборе деревянной карты Псковской области из отдельно взятых районов. Все участники игры совместно собирают карту по особым правилам с использованием набора карт, на которых отмечены муниципалитеты и указано, с какими водными объектами, другими странами, регионами или районами они граничат. В разработке правил и проведении игры принимают участие руководители и активисты молодежной организации «Вечевой Орден».

«Во время реализации ряда проектов мы столкнулись с проблемой того, что школьники могут указать на карте район, в котором они живут, и назвать несколько граничащих с ним муниципалитетов, но не представляют, как в целом выглядит область. Миссия игры «Регион добра» — показать, что изучение географии родного края может быть интересным. После проведения игровой сессии в Порхове сотрудники библиотеки дали участникам атлас Псковской области, и ребята с интересом стали рассматривать регион на карте», - рассказала руководитель проекта «Псковская фишка» Екатерина Родина.

Игровые сессии с использованием разработанной игры планируется провести в ряде муниципалитетов Псковской области. Проект «Псковская фишка» реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи при поддержке молодежной организации «Вечевой Орден».