Общество

Псковские библиотекари рассказали белорусским коллегам, как строить невиртуальные «мосты дружбы»

Библиотекари Пскова провели в интернете очередную профессиональную встречу с коллегами из Великих Лук и Республики Беларусь. На этот раз в рамках Международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы» они обсудили проблему «Библиотека и молодежь: грани взаимодействия». При этом все участники онлайн-встречи говорили о важности проектного подхода в деле привлечения подростков и молодежи к книге и чтению и о том, как создать в библиотеке пространство новых возможностей.

«Директор Центральной городской библиотеки Великих Лук имени М.И.Семевского Галина Ковалёва, в частности, познакомила коллег с технологией проведения «Литературного баттла», в котором принимают участие не только студенты и школьники, но и видные представители великолукской интеллектуальной элиты, - сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке. - По её словам, такие «баттлы» всякий раз становятся важным событием в культурной жизни города и как нельзя лучше способствуют значимости главной городской библиотеки как центра формирования местного культурного сообщества.

В ответ заведующий отделом обслуживания и информации Оршанской централизованной библиотечной системы (Республика Беларусь) Елена Федосова остановилась на программно- на проектах рассказала, как тамошние библиотеки сотрудничают с церковью и как благодаря помощи Оршанского благочиния они проводят очень популярный в городе фестиваль православной книги.

Заведующий модельной библиотекой «БиблиоЛюб» псковского микрорайона Любятово Елена Сойтту в свою очередь рассказала участникам онлайн-встречи, как эта библиотека подтверждает статус модельной, который она получила ровно год назад. По словам Елены Сойтту, этому во многом способствует то обстоятельство, что «БиблиоЛюб» активно развивает социальное партнёрство с различными учреждениями, общественными организациями города, средствами массовой информации и читателями. Благодаря этому у библиотеки сформировалась целая сеть добровольных помощников.

Например, старшеклассники из городского лагеря «Юный спецназовец» летом приводят в порядок библиотечный дворик, а взамен используют модернизированное библиотечное пространство для своего досуга. Кроме того, «БиблиоЛюб» стала площадкой для псковского областного общественного «Детского совета» и благодаря своему мультимедийному помогла организовать виртуальные встречи псковского отделения совета с коллегами из других районов области.

Дизайн-проект обновлённого пространства «БиблиоЛюба» - это результат сотрудничества с Ольгой Высоцкой, студенткой ПсковГУ, которая придумала новый дизайн библиотеки в рамках своей дипломной работы. И, кстати, логотип для проекта «Книжные мосты дружбы» по просьбе псковских библиотекарей тоже разработала студентка – Анастасия Коган из ПсковГУ.

Кроме того, библиотека «БиблиоЛюб» стала площадкой для популярного в городе интернет-проекта «ЛингвоКонсультантПсков», который предложил молодежи поучаствовать в формировании городского рекламного пространства и помочь предпринимателям в написании и оформлении текстов для наружной рекламы, чтобы на вывесках было поменьше ошибок.

Елена Сойтту подчеркнула, что читатели нередко сами предлагают библиотеке новые форматы работы, и тогда сотрудникам остаётся только правильно смодерировать мероприятия. Например, студент профессионального колледжа проходил в библиотеке практику и создал «цифровой аватар». Теперь этот виртуальный помощник библиотекаря по имени Марфа Васильевна Библиолюбова стал брендом любятовской библиотеки и живёт не только «ВКонтакте», но и в офлайн-пространстве.

Весной этого года активные юные читатели «БиблиоЛюба» создали студию библиоблогеров «Мудрая сова» и теперь проводят в интернете собственные обзоры, поступивших в библиотеку книжных новинок, рассказывают о библиотечных мероприятиях, записывают интервью с писателями.

«Взаимовыгодное сотрудничество с молодёжью – это очень перспективно, - считает Елена Сойтту. – Молодёжь привлекают инновации, мультимедийное оборудование, новизна и необычность общественного пространства. Благодаря этому библиотека получает от своих молодых посетителей новые идеи и новых союзников, которые способствуют росту её престижа и формируют в обществе убеждение, что библиотека – это жизненно важное учреждение».

Завершая виртуальные «Книжные мосты дружбы», автор идеи их проведения, заместитель руководителя Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко предложила коллегам из Республики Беларусь заодно начать наводить невиртуальные «книжные мосты» – с помощью книгообмена. Она пообещала, что библиотекари Пскова отправят своим белорусским коллегам посылку с новыми краеведческими изданиями. И конкретно пришлют новую книгу Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове», которую Централизованная библиотечная система Пскова издала сама.

Людмила Слабченко подчеркнула, что эта книга тоже стала результатом социального партнёрства. Дизайн-макет для неё выполнил студент ПсковГУ Андрей Русаков. Перевод на английский язык сделала преподаватель ПсковГУ, писатель Татьяна Рыжова. Аудиоверсию (которую можно послушать на сайте ЦБС) записал артист Псковского театра драмы Сергей Попков.

Людмила Слабченко надеется, что это уникальное издание будет особенно востребовано читателями Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина в городе Орше».