Общество

Шесть человек умерли от коронавируса в Псковской области за сутки

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19 в регионе, на данный момент проведено 548006 исследований (+1493 за сутки).

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 50979 (+191).

Выздоровело – 43590 человек (+150).

За минувшие сутки умерли 6 пациентов, общее количество жертв за время пандемии составляет 792 человек.

Общая статистика по муниципальным образованиям: Псков – 17507, Великие Луки – 8329, Бежаницкий район – 550, Великолукский район – 1275, Гдовский район – 797, Дедовичский район – 1245, Дновский район – 381, Красногородский район – 446, Куньинский район – 465, Локнянский район – 345, Невельский район – 2043, Новоржевский район – 701, Новосокольнический район – 1374, Опочецкий район – 1389, Островский район – 2372, Палкинский район – 530, Печорский район – 936, Плюсский район – 897, Порховский район – 1544, Псковский район – 4181, Пустошкинский район – 500, Пушкиногорский район – 604, Пыталовский район – 579, Себежский район – 907, Струго-Красненский район – 703, Усвятский район – 333.

Иногородние (с 30.12.2020) — 46.