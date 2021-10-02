Общество

Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за ковида

Министерство просвещения России не планирует массового закрытия школ из-за коронавируса. Локдауна в системе образования не будет, об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», - сообщил министр.

Сергей Кравцов также отметил, что в России из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ.

«Каждый регион принимает соответствующее решение [о закрытии школ] исходя из эпидемиологической ситуации», - добавил он.

Как сообщалось ранее, с понедельника в муниципалитетах Псковской области с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения допобразования на неделю (до 11 октября) переводятся на дистанционное обучение.